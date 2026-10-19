Une grande première au sommet de la Ligue 1

La Ligue 1 a décidé de faire sauter la banque. Au terme d’une septième journée pleine de rebondissements, cinq équipes se partagent la première place avec 14 points au compteur. Lyon, le PSG, le Paris FC, Lille et Monaco sont tous logés à la même enseigne. Enfin, presque, puisque les Gones occupent le fauteuil de leader grâce à une meilleure différence de buts. Un sacré embouteillage sur l’autoroute du titre.

Un championnat qui perd la tête

Pour en arriver là, chacun a suivi son petit chemin. Lyon a dompté Nice (2-1), le PSG s’est imposé à Strasbourg (3-1) et le Paris FC a arraché la victoire face à Rennes dans le temps additionnel (4-3). Lille, lui, a été accroché par Brest (1-1), tandis que Monaco a chuté à Lorient (0-1) . Cinq équipes, cinq ambiances, mais le même nombre de points à l’arrivée.…

AC pour SOFOOT.com