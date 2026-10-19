Les supporters lyonnais en soutien aux victimes des dégradations du 17 octobre
Ils sont colères. « Commerces pillés, ville saccagée, institution Bocuse souillée : soutien à celles et ceux qui font vivre Lyon. » Pendant que Lyon reprenait le fauteuil de leader de la Ligue 1 en battant Nice (2-1), les tribunes du Groupama Stadium manifestaient leur soutien aux commerçants lyonnais après les incidents survenus en marge des manifestations du 17 octobre. En réaction, des supporters de l’OL, comme le groupe Lyon 1950, qui occupe le virage Sud, ont déployé des banderoles de soutien, comme celle-ci : « Lyon 1950 anti-casseurs » .
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