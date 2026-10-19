Axel Witsel n'a pas aimé le match de l'OL

À la sauce belge. Capitaine des Aiglons ce dimanche soir, Axel Witsel n’a pas pu empêcher la déconvenue des siens au Groupama Stadium, 2-1. Devant les micros des journalistes, en après-match, le vétéran belge de 37 ans a estimé qu’ « en première période, ils (Lyon) ont eu ces deux buts et puis rien d’autre . La deuxième mi-temps, je n’en parle même pas » . Deux pions, ce n’est pas rien quand même…

« On méritait au moins le match nul aujourd’hui »

Dans une partie plutôt équilibrée, il est vrai que les Niçois ont plus tenté leur chance que les Gones : douze tirs à huit. Mais franchement, dans le jeu, la supériorité sudiste n’était pas non plus flagrante. Pourtant, d’après le capi, il semblerait que si : « On est super déçu, on méritait au moins le match nul aujourd’hui. » …

AC pour SOFOOT.com