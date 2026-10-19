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Au Brésil, Neymar passe un joli sombrero à Hulk
information fournie par So Foot 19/10/2026 à 10:12

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Au Brésil, Neymar passe un joli sombrero à Hulk

Au Brésil, Neymar passe un joli sombrero à Hulk

Joga Hulkito . Ce dimanche soir, les artistes foulaient la pelouse du stade Maracanã pour Fluminense-Santos (1-2) : Ganso et Hulk pour les locaux, Neymar Jr, Philippe Coutinho ainsi que Gabriel Barbosa (dit Gabigol ) côté Santos.

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