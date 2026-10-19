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Le Séville FC utilise le musée du Louvre pour se plaindre de l'arbitrage contre le Real
information fournie par So Foot 19/10/2026 à 09:54

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Le Séville FC utilise le musée du Louvre pour se plaindre de l'arbitrage contre le Real

Le Séville FC utilise le musée du Louvre pour se plaindre de l'arbitrage contre le Real

C’est Mbappé qui a volé la couronne de l’impératrice Eugénie ??? Séville a quitté le stade Santiago-Bernabéu avec une belle fessée ce dimanche soir, encaissant quatre pions à Madrid (dont deux du génialissime Kylian Mbappé) mais estime que ce n’est pas tout à fait de sa faute . Sur ses réseaux sociaux, le club andalou a multiplié les allusions aux erreurs d’arbitrage, faisant référence à un coup de coude adressé Peque par Arda Güler. « Un coup de coude et c’est tout, » a d’abord publié le club en guise de résumé du match, avant d’alimenter des vidéos sur l’arbitrage, demandant notamment au diffuseur de montrer les actions complètes . Et donc les fautes présumées des madrilènes. Deux joueurs, Kike Salas et Juan Iglesias, sont également montés au créneau.

« L’arbitre s’est trompé, c’est tout »

L’action du (joli) but de Kylian Mbappé fait également jaser côté sévillan . Les Andalous demandent une faute d’Ibrahima Konaté. Movistar a d’abord diffusé les images du but avec cette légende « Il faut l’accrocher au Louvre. » Avant que Séville ne réplique : « Pourriez-vous revenir en arrière de 18 secondes. Nous aimerions voir l’action en entier. » Et d’ajouter cette réponse : « Avec le [musée du] Prado si proche, vous faites référence à celui connu pour ses vols… » Une référence à peine masquée au cambriolage du Louvre, survenu en octobre 2025.…

UL pour SOFOOT.com

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