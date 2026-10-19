Le Séville FC utilise le musée du Louvre pour se plaindre de l'arbitrage contre le Real

C’est Mbappé qui a volé la couronne de l’impératrice Eugénie ??? Séville a quitté le stade Santiago-Bernabéu avec une belle fessée ce dimanche soir, encaissant quatre pions à Madrid (dont deux du génialissime Kylian Mbappé) mais estime que ce n’est pas tout à fait de sa faute . Sur ses réseaux sociaux, le club andalou a multiplié les allusions aux erreurs d’arbitrage, faisant référence à un coup de coude adressé Peque par Arda Güler. « Un coup de coude et c’est tout, » a d’abord publié le club en guise de résumé du match, avant d’alimenter des vidéos sur l’arbitrage, demandant notamment au diffuseur de montrer les actions complètes . Et donc les fautes présumées des madrilènes. Deux joueurs, Kike Salas et Juan Iglesias, sont également montés au créneau.

« L’arbitre s’est trompé, c’est tout »

L’action du (joli) but de Kylian Mbappé fait également jaser côté sévillan . Les Andalous demandent une faute d’Ibrahima Konaté. Movistar a d’abord diffusé les images du but avec cette légende « Il faut l’accrocher au Louvre. » Avant que Séville ne réplique : « Pourriez-vous revenir en arrière de 18 secondes. Nous aimerions voir l’action en entier. » Et d’ajouter cette réponse : « Avec le [musée du] Prado si proche, vous faites référence à celui connu pour ses vols… » Une référence à peine masquée au cambriolage du Louvre, survenu en octobre 2025.…

UL pour SOFOOT.com