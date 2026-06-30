Une grand première pour l'équipe de France en Coupe du monde

Une grand première pour l'équipe de France en Coupe du monde

C’est une première dans la très grande histoire de l’équipe de France. Après deux titres de champions du monde, deux finales perdues, des demi-finales en veux-tu en voilà et on en passe, voilà que les Bleus vont découvrir une nouvelle étape de leur vie de Mondialistes .

Very first time

En effet, à l’occasion du seizième face à la Suède, les hommes de Didier Deschamps vont disputer… le premier seizième de l’histoire de l’équipe de France en Coupe du monde ! Dehors tout le monde fait comme si on allait disputer un banal match de phase finale mais il s’agirait peut-être de réaliser la portée de l’événement .…

JF pour SOFOOT.com