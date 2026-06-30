Le message plein d’espoir d’Émerse Faé après l’élimination de la Côte d’Ivoire

Un Mondial pour apprendre. Quelques minutes après la défaite de la Côte d’Ivoire face à la Norvège, Émerse Faé est revenu sur l’élimination des Éléphants au micro de beIN Sports. Loin d’être abattu, il s’est plutôt montré fataliste, se tournant déjà vers l’avenir.

Son équipe a appris

« C’est le foot ça se joue à pas grand chose, quand on a des occasions faut savoir les mettre , a déclaré l’ancien milieu de terrain. On a fait le plus dur en revenant à égalité et malheureusement on prend ce but à la fin, c’est dommage . »…

JF pour SOFOOT.com