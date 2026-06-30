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Face aux Bleus, la Suède avec son trio d'attaque favori
information fournie par So Foot 30/06/2026 à 22:00

Face aux Bleus, la Suède avec son trio d'attaque favori

Face aux Bleus, la Suède avec son trio d'attaque favori

Il vous fait peur vous, ce trio d’attaque ? En tout cas, les défenseurs de l’équipe de France auront forcément du boulot face au trio d’attaque suédois aligné ce mardi par Graham Potter : Anthony Elanga, Viktor Gyökeres et Alexander Isak . Un petit cocktail explosif complété par le frisson Yasin Ayari, que les Bleus devront maîtriser pour se faciliter les débats.

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TJ pour SOFOOT.com

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