Face aux Bleus, la Suède avec son trio d'attaque favori
Il vous fait peur vous, ce trio d’attaque ? En tout cas, les défenseurs de l’équipe de France auront forcément du boulot face au trio d’attaque suédois aligné ce mardi par Graham Potter : Anthony Elanga, Viktor Gyökeres et Alexander Isak . Un petit cocktail explosif complété par le frisson Yasin Ayari, que les Bleus devront maîtriser pour se faciliter les débats.
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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