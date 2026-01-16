Une gardienne de Liverpool sanctionnée après une remarque raciste

Pas une première impression réussie. Comme le rapporte le Guardian , la gardienne de Liverpool, Rafaela Borggräfe, a été sanctionnée par la FA d’une suspension de six matchs pour des propos racistes .

La joueuse de 25 ans devra également participer à un programme de sensibilisation. La FA punit ainsi Borggräfe pour une remarque raciste qu’elle aurait faite l’été dernier, peu après son transfert depuis le SC Fribourg, lors de la préparation de la saison.…

JE pour SOFOOT.com