Une frégate russe a tiré des fusées éclairantes vers un hélicoptère militaire danois, dit Copenhague

(Actualisé avec déclarations de la Russie et du ministre danois de la Défense)

Une frégate russe a tiré lundi deux fusées éclairantes en direction d'un hélicoptère militaire danois dans les eaux internationales au large des côtes du Danemark, le manquant de peu, a annoncé l'armée du pays nordique, membre de l'Otan.

L'hélicoptère Fennec effectuait une mission de routine visant à photographier la frégate russe, a précisé le commandement danois de la défense dans un communiqué, précisant que l'une des fusées était passée à proximité de l'appareil.

Les fusées éclairantes sont des engins pyrotechniques généralement utilisés comme signaux d'avertissement en mer.

La Première ministre Mette Frederiksen a qualifié l'incident de grave, estimant cependant qu'il n'était pas surprenant dans un contexte d'agressivité croissante et d'intensification de la guerre hybride de Moscou contre l'Occident, qui met l'Otan à l'épreuve.

"La Russie cherche à semer la peur et la discorde. Notre réponse consiste à nous serrer davantage les coudes et à renforcer la défense du Danemark et de l'Europe", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Moscou a réagi à ces informations en accusant plusieurs hélicoptères militaires danois d'avoir procédé à des manœuvres dangereuses à proximité de ses navires de guerre en mer Baltique.

"J'ai demandé à la partie danoise de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que de tels incidents se reproduisent à l'avenir et je lui ai remis une note en ce sens", a déclaré l'ambassadeur russe au Danemark, Vladimir Barbin, cité par l'agence de presse officielle RIA.

Interrogé sur cette affaire, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dit ne pas disposer de suffisamment d'informations pour la commenter.

L'ambassadeur russe au Danemark, selon RIA, a également déclaré avoir déjà protesté en septembre 2025 contre "des survols et des évolutions en vol stationnaire à basse altitude" d'un hélicoptère de l'armée de l'air danoise, au-dessus du navire de guerre russe Vice-Amiral Koulakov, qui auraient eu lieu l'été précédent.

LA RUSSIE "REPOUSSE PROGRESSIVEMENT LES LIMITES"

Selon lui, ces manœuvres faisaient courir un risque de collision et pouvaient perturber les équipements du navire.

Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Lokke Rasmussen, a qualifié l'incident de lundi d'"inacceptable", ajoutant qu'il aurait pu mettre des vies humaines en danger.

"Pour sa part, le Danemark s'efforce de garantir que tous les navires puissent circuler pacifiquement dans les eaux danoises, mais la Russie repousse progressivement les limites de ce qu'elle considère comme un comportement acceptable", a-t-il déclaré dans un communiqué publié mardi.

Lars Lokke a indiqué avoir convoqué l'ambassadeur de Russie pour un entretien.

Le ministre danois de la Défense, Jeppe Bruus, a de son côté déclaré qu'aucun avertissement ni contact radio n'avait été établi avant que la frégate russe ne tire des fusées éclairantes en direction de l'hélicoptère.

Les pays de la région Baltique sont en état d'alerte accrue en raison d'une série d'incidents incluant des sabotages de gazoducs, des violations de leurs espaces aériens et des signalements de drones depuis le début de la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie en 2022, événements qui ont accentué les tensions entre Moscou et l'Occident.

Les détroits danois constituent la principale voie d'accès des navires commerciaux et militaires à la mer Baltique. Ils sont également une voie majeure du transport mondial de pétrole, notamment celui de la "flotte fantôme" de tankers russes utilisée pour contourner les sanctions occidentales.

Les services de renseignement du Danemark ont indiqué l'an dernier que des navires de guerre russes avaient à plusieurs reprises emprunté des trajectoires de collision avec des bâtiments danois, mais aussi ciblé des hélicoptères et des navires du pays au moyen de radars de poursuite et dirigé leurs armes vers eux dans les détroits.

La Russie a rejeté ces accusations et nie toute attaque hybride en Europe.

(Rédigé par Stine Jacobsen et Soren Jeppesen, avec Gleb Stolyarov à Moscou, version française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet et Benoit Van Overstraeten)