Une folle série de 60 matchs interrompue par l’OL à Lille
La fin de l’abonnement « Célébrer un but à Pierre Mauroy ».
Défait sur la plus petite des marges, ce dimanche face à l’Olympique lyonnais (0-1), le LOSC a mis fin à la meilleure série du top 5 européen. Depuis le 12 février 2023 et une victoire face à Strasbourg (2-0), les Lillois ne cessaient de marquer au moins un but dans leur stade Pierre-Mauroy.…
KM pour SOFOOT.com
