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Une finale très classique en Coupe d'Asie féminine
information fournie par So Foot 18/03/2026 à 14:46

Une finale très classique en Coupe d'Asie féminine

Une finale très classique en Coupe d'Asie féminine

La trilogie du football asiatique. Le Japon s’est qualifié pour la finale de la Coupe d’Asie féminine ce mercredi, grâce à un succès sans appel sur la Corée du Sud (1-4) en demi-finale. Saki Kumagai et ses partenaires affronteront l’ Australie , vainqueur de la Chine (1-2) la veille, pour décrocher le titre de championne d’Asie. Les deux sélections se retrouveront pour la troisième fois en quatre éditions en finale .

La revanche des Australiennes ?

Après deux victoires du Japon sur les Matildas en 2014 et 2018 (à chaque sur le score de 1-0) , les deux nations ont fait une trêve en 2022, laissant place à la Chine et la Corée du Sud.…

CT pour SOFOOT.com

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