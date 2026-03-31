Une figure du foot guyanais s'est éteinte

Figure du foot guyanais, Edmond Achille s’est éteint ce mardi matin à l’âge de 81 ans . Il n’a pas survécu à malaise intervenu lors de la commémoration annuelle de la journée morte du 28 mars 2017 (qui fut marquée par de nombreuses grèves) à Cayenne. Défenseur légendaire du Sport Guyanais (une équipe qui a consécutivement gagné neuf fois son championnat entre 1965 et 1973), Achille était aussi connu pour être un amateur de pêche et un (très) bon vivant.

Très attaché aux traditions guyanaises, Achille a fréquenté les bamboches de Cayenne et ses alentours jusqu’à la fin de sa vie. Comme rapporté par France Guyane , il avait confié une fois être père de… 54 mômes ! Il avait ensuite assuré avec une touche d’humour qu’il s’occupait d’eux, sans aucune exception.…

TJ pour SOFOOT.com