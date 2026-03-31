L'entraîneur des Espoirs turcs fait un malaise en plein match
Rien de grave, on espère. Alors que l’un de ses joueurs venait de se faire expulser, pendant un Croatie-Turquie comptant pour un match de qualification à l’Euro Espoirs, le sélectionneur turc Egemen Korkmaz s’est effondré à la 36 e dans sa zone technique , avant d’être très rapidement pris en charge par les pompiers du stade. Commencée à 17h30, la partie a été interrompue pendant presque deux heures, puisque la deuxième période vient tout juste de reprendre.
SON DAKİKA | Ümit Milli Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Demir Ege Tıknaz'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrasında yere yığıldı. Teknik direktörümüzün ilk tedavisi saha kenarında yapılıyor. pic.twitter.com/rF5fqecv3M…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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