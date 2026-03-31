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Hakimi brille à Bollaert
information fournie par So Foot 31/03/2026 à 22:00

Hakimi brille à Bollaert

Hakimi brille à Bollaert

Maroc 2-1 Paraguay

Buts : El Khannouss (48 e ), El Aynaoui (53 e ) // Caballero (88 e )

Un Parisien à Bollaert ? Kamoulox ! Le Maroc a décroché la première victoire de l’ère Mohamed Ouahbi ce mardi, à Lens, contre le Paraguay (2-1). Achraf Hakimi était titulaire, et le latéral du PSG a brillé avec deux passes décisives : un centre coupé au premier poteau par Bilal El Khannouss (1-0, 48 e ) et un autre, rasant, en guise d’offrande pour Neil El Aynaoui, déjà buteur contre l’Equateur quatre jours plus tôt (2-0, 53 e ) .…

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