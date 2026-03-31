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Six équipes déjà éliminées de la CAN 2027
information fournie par So Foot 31/03/2026 à 20:41

Six équipes déjà éliminées de la CAN 2027

Six équipes déjà éliminées de la CAN 2027

Une CAN de terminée, une autre sur le point de commencer ! Le tour préliminaire des qualifications de la CAN 2027 a rendu son verdict ce mardi. Avec une surprise : l’élimination de l’Eswatini par l’Erythrée… qui n’apparaît même pas au classement FIFA puisqu’elle n’avait plus joué de match depuis janvier 2020. Vainqueurs 2-0 à domicile à l’aller, les Erythréens ont récidivé à l’extérieur ce mardi (1-2). Ils participeront donc à la phase de groupes, qui démarrera en septembre.

Autre exploit, signé de la Somalie : la 200 e nation au classement FIFA a éliminé Maurice aux tirs au but (0-0, 2-4 T.A.B.). En dehors de ça, les équipes du chapeau 1 ont toutes assumé leur statut. Le Burundi a concassé le Tchad (8-0 cumulé) et l’Ethiopie a sorti Sao Tomé-et-Principe (4-0 cumulé). Autres équipes qualifiées : le Soudan du Sud et le Lesotho , au détriment de Djibouti et des Seychelles. Les 48 équipes qui participeront à la phase de groupes sont désormais connues.…

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