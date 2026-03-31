Haaland s'excuse auprès des Suisses

Recherche jardinier désespérément. La Norvège et la Suisse n’ont pas fait le spectacle ce mardi à Oslo (0-0). Les 21 changements effectués par les sélectionneurs en deuxième période n’ont probablement pas aidé… et la pelouse de l’Ullevaal Stadion , mise à mal par l’hiver, non plus. Murat Yakin en plaisantait déjà la veille : « Je l’ai vue de loin. Mon adjoint est allé dessus, et je crois qu’il ne m’a pas dit tout ce qu’il a vu, sinon je ne serais même pas sorti du vestiaire. » Après le match, Erling Haaland s’est d’ailleurs excusé auprès des Suisses.

« Le terrain était absolument catastrophique , a-t-il lâché sur TV 2. Je me suis excusé auprès de tout le monde. Ce n’est tout simplement pas acceptable. Il faudra que vous parliez à Lise Klaveness (la présidente de la NFF, ndlr), puisqu’elle est la responsable. » Son coéquipier Ørjan Nyland en a ajouté une couche : « C’est un scandale . Ça ne devrait pas ressembler à ça quand on joue contre une nation du top 20. » …

QB pour SOFOOT.com