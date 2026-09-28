Une figure du FC Metz nommé sur le banc des Grenats
L’effet Léon. Aujourd’hui est un jour très important à Metz. De nombreuses personnes sont réunies pour voir
le Pape
Grégory Proment. Car oui, même si c’était dans les tuyaux dès ce lundi matin, c’est à l’heure où commence la messe de Léon XIV en Moselle que l’identité du nouvel entraîneur des Grenats a été dévoilée. Sans doute pour bénir son arrivée.
Embed t.co…
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer