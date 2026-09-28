Rémy Suppo : « Ça pouvait être l’exploit de l’année ou un raté monumental... »

La magie de la coupe, disent-ils. Ce dimanche, lors du 4e tour de Coupe de France, l'AS Cuines La Chambre, équipe de deuxième division départementale, s’est offert un succès de prestige face à l’AS Saint-Priest (1-0), pensionnaire de National 1. Les six divisions qui séparent les deux écuries n’ont visiblement pas fait peur à Rémy Suppo, 34 ans, qui a envoyé une frappe du milieu de terrain pour qualifier les siens au prochain tour.

Tu es le héros du week-end de Coupe de France avec ce but de fou pour l’exploit contre Saint-Priest, mais tu n’a pas commencé ce match titulaire. Comment t’as vécu tout ça ?

Honnêtement, j’ai vécu le début du match avec un peu de frustration, bien entendu, de ne pas jouer d’entrée. Je pensais être légitime à jouer, tout comme mes copains, qui ont d’ailleurs bien fait le boulot en tenant le 0-0 à la mi-temps. C’est déjà un bel exploit. Lorsque je suis entré, le coach m’a dit : « Montre-moi que t’as raison de m’en vouloir. » Dès que j’ai foulé la pelouse, j’avais une chose en tête : quand j’allais avoir une occasion, ou même une demi-occasion, il fallait la mettre au fond. On ne pouvait pas se permettre de la louper.…

Propos recueillis par Arthur Chanteclair pour SOFOOT.com