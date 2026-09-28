Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, décrypte les premiers pas de Zidane chez les Bleus !

Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, décrypte les premiers pas de Zidane chez les Bleus !

Nouvelle saison, nouvelle formule pour Footox !

Désormais diffusé en direct sur la fréquence DAB+ de Tsugi Radio à 12h tous les lundis, Footox propose toutes les semaines un débat sur l’une des actualités les plus brûlantes du fantastique monde du ballon rond. Cette semaine, Andrea Chazy reçoit Clément Gavard et Julien Duez pour analyser les premiers pas de ZZ chez les Bleus. Après une première victoire face à la Turquie et une nouvelle échéance ce lundi soir face à la Belgique, avouez que le moment est vraiment très bien choisi.…

SF pour SOFOOT.com