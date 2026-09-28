La Juve fait du neuf avec du vieux
Pas d’âge pour briller. Pour palier la longue absence de Kamil Grabara, la Juventus de Turin a fait appel à une tête connue de la maison : Norberto Neto . Le portier de 37 piges s’est engagé avec la Vieille Dame jusqu’au 30 juin 2027 . Le Brésilien fait son retour au club au sein duquel il a remporté deux Scudetti , deux Coupes d’Italie et une Supercoupe d’Italie malgré son statut de doublure.
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