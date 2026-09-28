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La Juve fait du neuf avec du vieux
information fournie par So Foot 28/09/2026 à 17:42

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La Juve fait du neuf avec du vieux

La Juve fait du neuf avec du vieux

Pas d’âge pour briller. Pour palier la longue absence de Kamil Grabara, la Juventus de Turin a fait appel à une tête connue de la maison : Norberto Neto . Le portier de 37 piges s’est engagé avec la Vieille Dame jusqu’au 30 juin 2027 . Le Brésilien fait son retour au club au sein duquel il a remporté deux Scudetti , deux Coupes d’Italie et une Supercoupe d’Italie malgré son statut de doublure.

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