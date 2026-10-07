Une figure de Ligue 1 annonce sa retraite

Clap de fin. À 33 ans, Flavien Tait met un terme à sa carrière après plusieurs mois de galères du côté de Rodez. Avant ça, le milieu relayeur a roulé sa bosse en Ligue 1, du côté d’Angers pendant trois saisons et du Stade rennais durant quatre ans. Il avait rejoint le RAF en 2025 après deux saisons en Turquie, sous le maillot de Samsunspor.

Deux finales perdues

« Après 14 années de football professionnel, il est temps pour moi de tourner une page immense de ma vie et d’annoncer la fin de ma carrière. Je ressens une immense fierté et une profonde gratitude d’avoir pu vivre mon rêve d’enfant » , a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.…

EL pour SOFOOT.com