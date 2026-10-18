Manchester United laisse filer des points à Leeds
Leeds United 1-1 Manchester United
Buts : Calvert-Lewin (51 e ) pour les Peacocks // Mbeumo (35 e ) pour les Red Devils
Manchester United ne décolle toujours pas. Accrochés par le voisin Leeds (1-1) , Bruno Fernandes et ses copains abandonnent encore deux points et restent englués dans le ventre mou de la Premier League. Ils prolongent une disette qui dure depuis le 30 août tandis que les hôtes trônent à la septième place.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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