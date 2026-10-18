Leverkusen fait tomber la terreur Fribourg

Et si on avait, enfin, du suspense en Bundesliga ?

Au bout de six journées de championnat allemand, le top 4 se tient en un petit point : le Bayern est premier, à égalité de points avec Dortmund, deuxième, et derrière, Fribourg et le Bayer Leverkusen sont à une petite longueur. Le troisième et le quatrième s’affrontaient ce dimanche, et c’est le champion d’Allemagne 2024 qui s’est imposé au bout du compte (2-1) . Derry Scherhant avait ouvert la marque en première période pour Fribourg, qui était jusque-là invaincu cette saison , avant une égalisation express d’Ibrahim Maza, auteur d’un très bon match. C’est d’ailleurs l’Algérien qui a offert une magnifique passe décisive pour Patrik Schick en deuxième mi-temps pour le but de la victoire.…

AL pour SOFOOT.com