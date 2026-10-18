 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un des buts de la saison et un gros carton pour Brighton contre Crystal Palace
information fournie par So Foot 18/10/2026 à 17:22

Ajouter Boursorama à vos sources

Un des buts de la saison et un gros carton pour Brighton contre Crystal Palace

Un des buts de la saison et un gros carton pour Brighton contre Crystal Palace

Alors, prix Puskás ou pas ?

Auteur d’un excellent début de saison en Premier League, Brighton a confirmé sa belle forme ce dimanche après-midi en étrillant Crystal Palace (5-0) . Rien n’a fonctionné pour les hommes de Pierre Sage, menés de trois buts au bout de dix minutes de jeu et jamais à la hauteur de son adversaire du jour. Cerise sur le gâteau pour les Seagulls : un bijou signé Diego Gómez depuis le milieu de terrain . Voyant Walter Benítez trop avancé, le Paraguayen a tenté sa chance et sans aucun doute inscrit l’un des buts de la saison. Cela fait désormais six victoires consécutives, toutes compétitions confondues, pour Brighton, qui se retrouve deuxième derrière Manchester City.…

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Manchester United laisse filer des points à Leeds
    Manchester United laisse filer des points à Leeds
    information fournie par So Foot 18.10.2026 17:32 

    Leeds United 1-1 Manchester United Buts : Calvert-Lewin (51 e ) pour les Peacocks // Mbeumo (35 e ) pour les Red Devils Manchester United ne décolle toujours pas. Accrochés par le voisin Leeds (1-1) , Bruno Fernandes et ses copains abandonnent encore deux points ... Lire la suite

  • L'OM s'offre une précieuse victoire face à Angers
    L'OM s'offre une précieuse victoire face à Angers
    information fournie par So Foot 18.10.2026 16:53 

    Angers SCO 2-5 Olympique de Marseille Buts : Raolisa (14 e ), El Ouazzani (75 e ) pour le SCO // Abdelli (37 e ), Kamissoko (43 e ), Gouiri (60 e ), Harit (83 e ), Paixão (85 e ) pour l’OM Plus d’informations à venir… … SW pour SOFOOT.com

  • Nuno Mendes forfait face au Barça
    Nuno Mendes forfait face au Barça
    information fournie par So Foot 18.10.2026 16:36 

    Coup dur. Comme rapporté par Le Parisien , Nuno Mendes sera absent à l’occasion de la joute contre le FC Barcelone pour la troisième journée de Ligue des champions . Touché à une cuisse samedi lors de la victoire à Strasbourg (1-3), le Portugais avait quitté ses ... Lire la suite

  • Ander Herrera joue gratos en D3 espagnole
    Ander Herrera joue gratos en D3 espagnole
    information fournie par So Foot 18.10.2026 15:54 

    Tiens, voilà quelqu’un. À 37 ans, Ander Herrera a trouvé une bonne raison de retourner au boulot : il ne lui rapporte rien. Revenu cet été au Real Saragosse , son club formateur désormais en troisième division espagnole , l’ancien milieu de Manchester United a ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank