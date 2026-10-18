Un des buts de la saison et un gros carton pour Brighton contre Crystal Palace

Un des buts de la saison et un gros carton pour Brighton contre Crystal Palace

Alors, prix Puskás ou pas ?

Auteur d’un excellent début de saison en Premier League, Brighton a confirmé sa belle forme ce dimanche après-midi en étrillant Crystal Palace (5-0) . Rien n’a fonctionné pour les hommes de Pierre Sage, menés de trois buts au bout de dix minutes de jeu et jamais à la hauteur de son adversaire du jour. Cerise sur le gâteau pour les Seagulls : un bijou signé Diego Gómez depuis le milieu de terrain . Voyant Walter Benítez trop avancé, le Paraguayen a tenté sa chance et sans aucun doute inscrit l’un des buts de la saison. Cela fait désormais six victoires consécutives, toutes compétitions confondues, pour Brighton, qui se retrouve deuxième derrière Manchester City.…

AL pour SOFOOT.com