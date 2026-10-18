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L'OM s'offre une précieuse victoire face à Angers
information fournie par So Foot•18/10/2026 à 16:53
Leeds United 1-1 Manchester United Buts : Calvert-Lewin (51 e ) pour les Peacocks // Mbeumo (35 e ) pour les Red Devils Manchester United ne décolle toujours pas. Accrochés par le voisin Leeds (1-1) , Bruno Fernandes et ses copains abandonnent encore deux points ...
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Alors, prix Puskás ou pas ? Auteur d’un excellent début de saison en Premier League, Brighton a confirmé sa belle forme ce dimanche après-midi en étrillant Crystal Palace (5-0) . Rien n’a fonctionné pour les hommes de Pierre Sage, menés de trois buts au bout de ...
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Coup dur. Comme rapporté par Le Parisien , Nuno Mendes sera absent à l’occasion de la joute contre le FC Barcelone pour la troisième journée de Ligue des champions . Touché à une cuisse samedi lors de la victoire à Strasbourg (1-3), le Portugais avait quitté ses ...
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Tiens, voilà quelqu’un. À 37 ans, Ander Herrera a trouvé une bonne raison de retourner au boulot : il ne lui rapporte rien. Revenu cet été au Real Saragosse , son club formateur désormais en troisième division espagnole , l’ancien milieu de Manchester United a ...
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