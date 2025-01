information fournie par So Foot • 09/01/2025 à 23:10

Une femme accusant Théo Hernandez d’agression sexuelle condamnée pour fausse dénonciation

En juin 2017, Théo Hernandez avait été accusé par une femme d’agression sexuelle lors d’une soirée dans une discothèque de Marbella (Espagne). Cette dernière, Luisa Kremleva, une mannequin russo-espagnole âgée de 20 ans à l’époque des faits, a été condamnée pour fausse dénonciation d’après l’agence espagnole EFE. Elle écope d’une peine de six mois de prison et d’une amende de dix euros par jour durant six mois, soit environ 1 800 euros.

Une autre affaire judiciaire à venir ?

Le défenseur de l’équipe de France avait été acquitté sans inculpation, tandis que la plaignante avait reconnu, après-coup, avoir déposé de fausses accusations. Elle avait évoqué des rapports sexuels forcés dans une voiture , ainsi qu’une blessure provoquée après avoir été poussé du véhicule par le joueur.…

EL pour SOFOOT.com