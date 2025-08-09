 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Menacé de procès pour viol, Hakimi répond : « Je sais que la vérité va sortir »
09/08/2025

Menacé de procès pour viol, Hakimi répond : « Je sais que la vérité va sortir »

Menacé de procès pour viol, Hakimi répond : « Je sais que la vérité va sortir »

Il y a une semaine, nous apprenions que le parquet de Nanterre avait demandé la mise en accusation d’Achraf Hakimi devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine pour des faits présumés de viol ayant eu lieu au domicile du joueur, à Boulogne-Billancourt, en février 2023. Ce samedi, Canal+ a diffusé une interview du joueur parisien dans laquelle il se défend, et nie les faits comme il l’a toujours fait.

“Je sais que la vérité va sortir“…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
