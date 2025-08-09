Menacé de procès pour viol, Hakimi répond : « Je sais que la vérité va sortir »
Il y a une semaine, nous apprenions que le parquet de Nanterre avait demandé la mise en accusation d’Achraf Hakimi devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine pour des faits présumés de viol ayant eu lieu au domicile du joueur, à Boulogne-Billancourt, en février 2023. Ce samedi, Canal+ a diffusé une interview du joueur parisien dans laquelle il se défend, et nie les faits comme il l’a toujours fait.
“Je sais que la vérité va sortir“…
JB pour SOFOOT.com
