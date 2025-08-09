Arabie saoudite : Darwin Núñez (Liverpool) à Al-Hilal, Íñigo Martínez (FC Barcelone) à Al-Nassr
L’effet Zack Nani.
Encore une belle journée pour la Saudi Pro League : quelques minutes après Enzo Millot à Al-Ahli, ce sont Darwin Núñez et Íñigo Martínez qui ont officialisé leur arrivée en Arabie saoudite .…
JB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
