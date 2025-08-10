Enzo Millot, symbole du changement de cap saoudien

En signant à Al-Ahli, l'international espoirs français Enzo Millot (23 ans) est venu confirmer que la Saudi Pro League n'était plus seulement une maison de retraite pour vieilles gloires en quête d'un dernier gros chèque. De quoi finir d'enfoncer le dernier clou dans le cercueil du football romantique ?

Derrière le tintamarre provoqué par l’arrivée de Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain, l’autre transfert notable de ce samedi, c’est celui d’Enzo Millot, transféré de Stuttgart à Al-Ahli, en Arabie saoudite, contre une trentaine de millions d’euros. Un sacré retournement de situation quand on sait que le capitaine des Bleuets était cité avec insistance du côté de l’Atlético de Madrid il y a encore quelque jours. Passer d’une solide équipe de Bundesliga, dans laquelle il s’est aguerri pendant quatre ans, à un candidat au titre de Liga habitué à disputer la Ligue des champions : la transition était toute trouvée pour le milieu de terrain, qui s’apprêtait à franchir un palier plutôt logique dans sa jeune carrière. Seulement voilà : d’après L’Équipe , Enzo Millot n’aurait « jamais ressenti d’attachement réel dans le discours des différents clubs européens » qui le convoitaient, à savoir Naples, la Juventus, l’Inter, mais aussi le Paris FC, Galatasaray, Tottenham et, donc, les Colchoneros.

Autrement dit, l’intéressé avait le choix du roi pour s’ancrer un peu plus sur le Vieux Continent. Il a finalement décidé de s’envoler pour les bords de la mer Rouge et enfiler le numéro dix laissé libre par Roberto Firmino, au sein d’un club neuf fois champion d’Arabie saoudite et tenant du titre de la Ligue des champions asiatique. Pour le plus grand bonheur, quelque part, de son désormais ancien employeur, lequel encaisse dix millions de plus que les offres qui bruissaient jusqu’alors sur le marché des transferts. Le milieu de terrain rentre quant à lui dans le top cinq des transferts les plus coûteux de ce mercato estival en Saudi Pro League. Précision de taille : aucun des cinq joueurs en question (Mateo Retegui, Darwin Núñez, João Félix, Theo Hernández et Enzo Millot, donc) n’a plus de 27 ans.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com