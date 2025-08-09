Ligue 2 : Pau premier leader de la saison, pluie de nuls et belle bagarre entre Laval et Sainté
Après une journée disputée, il est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions. C’est donc exactement ce qu’on va faire.
Ce samedi soir, avant la rencontre entre Amiens et Reims dans deux jours, le leader de Ligue 2 s’appelle Pau, vainqueur plutôt logiquement et tranquillement d’Annecy (2-0) , à domicile. Et seules deux équipes se partagent la tête puisqu’à côté de la victoire troyenne sur Grenoble (2-1) , nous n’avons eu le droit qu’à des matchs nuls, en plus de celui qu’avaient offert Guingamp et Le Mans dans l’après-midi.…
JB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer