Ligue 2 : Pau premier leader de la saison, pluie de nuls et belle bagarre entre Laval et Sainté

Après une journée disputée, il est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions. C’est donc exactement ce qu’on va faire.

Ce samedi soir, avant la rencontre entre Amiens et Reims dans deux jours, le leader de Ligue 2 s’appelle Pau, vainqueur plutôt logiquement et tranquillement d’Annecy (2-0) , à domicile. Et seules deux équipes se partagent la tête puisqu’à côté de la victoire troyenne sur Grenoble (2-1) , nous n’avons eu le droit qu’à des matchs nuls, en plus de celui qu’avaient offert Guingamp et Le Mans dans l’après-midi.…

JB pour SOFOOT.com