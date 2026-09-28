Une expo dédiée au foot féminin à Paris

Mieux qu’une robe Dior. Du 1er au 4 octobre, la Galerie Bachaumont accueillera la première étape de la WePlayStrong House on Tour , un espace consacré au football féminin en pleine Fashion Week. Comme le rapporte L’Equipe , l’exposition Belonging – Playing at Home , imaginée sous la direction artistique de Fatima Rouina, mélangera ballon rond, mode, photographie et arts visuels.

Plusieurs artistes parisiennes participeront à l’événement, parmi lesquelles Emma Lazuli Bert, Mélina Levy, Cali Bernard et la styliste Dünya Boukhers. Cette dernière présentera notamment une création confectionnée à partir de maillots recyclés : de quoi offrir une deuxième carrière à des tuniques oubliées.…

SW pour SOFOOT.com