Le triplé fou d'Enner Valencia avec Boca Juniors

Varane l’avait pourtant prévenu. Pendant cette trêve longue comme un jour sans pain, certains clubs régalent encore leurs supporters. Ce week-end, ceux de Boca Juniors ont vécu les ascenseurs émotionnels en quarts de finale de coupe d’Argentine .

Les choses étaient mal parties pour les coéquipiers du vicieux Leandro Paredes, menés par le Racing Club de deux buts à la 47 e minute de jeu . Mais tout a changé lorsqu’un homme a foulé la pelouse : Enner Valencia.…

AC pour SOFOOT.com