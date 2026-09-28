Le triplé fou d'Enner Valencia avec Boca Juniors
Varane l’avait pourtant prévenu. Pendant cette trêve longue comme un jour sans pain, certains clubs régalent encore leurs supporters. Ce week-end, ceux de Boca Juniors ont vécu les ascenseurs émotionnels en quarts de finale de coupe d’Argentine .
Les choses étaient mal parties pour les coéquipiers du vicieux Leandro Paredes, menés par le Racing Club de deux buts à la 47 e minute de jeu . Mais tout a changé lorsqu’un homme a foulé la pelouse : Enner Valencia.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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