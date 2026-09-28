Cette double Ballon d'or n'est pas en campagne pour un troisième sacre

Pas en campagne. Si l’on a beaucoup (trop) entendu certains candidats pour le Ballon d’or masculin, c’est beaucoup moins le cas pour l’équivalent féminin. Ce n’est pas Alexia Putellas, lauréate en 2021 et 2022, qui va commencer à crier sur tous les toits qu’elle le mérite.

« Chacun peut dire ce qu’il ressent quand on lui pose la question, et c’est très bien tant que l’on respecte les autres , a-t-elle expliqué en entretien à Radio Marca. Si ce que tu veux, c’est que je fasse campagne, je ne le ferai pas. Ce n’est pas ma façon d’être. Je pense que ma candidature à ce genre de prix est déjà faite et c’est ce que je fais sur le terrain. » …

LP pour SOFOOT.com