 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le patron de l'UEFA met la pression sur l'Italie sur l'état de ses stades
information fournie par So Foot 28/09/2026 à 11:18

Ajouter Boursorama à vos sources

Le patron de l'UEFA met la pression sur l'Italie sur l'état de ses stades

Le patron de l'UEFA met la pression sur l'Italie sur l'état de ses stades

L’Italie va organiser, avec la Turquie, l’Euro 2032. La bonne nouvelle, c’est qu’ils seront qualifiés d’office, et quand on est l’Italie en ce moment, ce n’est pas négligeable. La mauvaise, c’est que beaucoup de leurs stades ne sont pas à la hauteur d’un tel événement.

Dans une interview à La Gazzetta dello Sport , Aleksander Čeferin, président de l’UEFA, rappelle aux Italiens l’importance de la situation : « Les infrastructures footballistiques sont loin d’être à la hauteur du prestige dont jouit votre football . Néanmoins, des progrès ont été réalisés. En août, pas moins de 13 villes ont manifesté leur intérêt pour accueillir des matchs ; les investissements importants annoncés sont un signe encourageant qui montre que la gravité de la situation a été comprise, y compris au niveau institutionnel. Cependant, le temps ne joue en faveur d’aucun d’entre nous. La volonté manifestée doit se traduire au plus vite par des mesures concrètes : c’est la seule chose qui compte pour réussir. »

LP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Erling Haaland fait aussi bien que Gerd Müller
    Erling Haaland fait aussi bien que Gerd Müller
    information fournie par So Foot 28.09.2026 11:27 

    Il n’en finit plus d’affoler les compteurs. (Encore) buteur ce dimanche soir face au Portugal (1-2), Erling Haaland est en grande forme depuis le début de cette nouvelle saison. L’attaquant de Manchester City a déjà inscrit trois réalisations en deux rencontres ... Lire la suite

  • Désiré Doué (c) lors de l'entraînement de l'équipe de France, à la veille du match de Ligue des nations contre la Belgique, le 27 septembre 2026 à Bruxelles ( AFP / FRANCK FIFE )
    Foot: premier vrai test en Belgique pour les Bleus de Zidane
    information fournie par AFP 28.09.2026 10:56 

    Trois jours à peine après un baptême du feu réussi en Turquie, Zinédine Zidane, privé de son atout maître Kylian Mbappé, va passer son premier gros test à la tête de l'équipe de France en se frottant à la Belgique, quart de finaliste du Mondial-2026, lundi à Bruxelles. ... Lire la suite

  • Une expo dédiée au foot féminin à Paris
    Une expo dédiée au foot féminin à Paris
    information fournie par So Foot 28.09.2026 10:52 

    Mieux qu’une robe Dior. Du 1er au 4 octobre, la Galerie Bachaumont accueillera la première étape de la WePlayStrong House on Tour , un espace consacré au football féminin en pleine Fashion Week. Comme le rapporte L’Equipe , l’exposition Belonging – Playing at Home ... Lire la suite

  • Francesco Totti raconte le pire moment de sa carrière
    Francesco Totti raconte le pire moment de sa carrière
    information fournie par So Foot 28.09.2026 10:15 

    Totti crousty. Le néo-cinquantenaire (depuis ce dimanche) Francesco Totti balance le pire moment de sa carrière pour Corriere dello Sport : « Mis à part les blessures, inévitables dans ce parcours, c’est le jour où j’ai tout arrêté. Le jour où j’ai dit adieu pour ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank