Le patron de l'UEFA met la pression sur l'Italie sur l'état de ses stades

L’Italie va organiser, avec la Turquie, l’Euro 2032. La bonne nouvelle, c’est qu’ils seront qualifiés d’office, et quand on est l’Italie en ce moment, ce n’est pas négligeable. La mauvaise, c’est que beaucoup de leurs stades ne sont pas à la hauteur d’un tel événement.

Dans une interview à La Gazzetta dello Sport , Aleksander Čeferin, président de l’UEFA, rappelle aux Italiens l’importance de la situation : « Les infrastructures footballistiques sont loin d’être à la hauteur du prestige dont jouit votre football . Néanmoins, des progrès ont été réalisés. En août, pas moins de 13 villes ont manifesté leur intérêt pour accueillir des matchs ; les investissements importants annoncés sont un signe encourageant qui montre que la gravité de la situation a été comprise, y compris au niveau institutionnel. Cependant, le temps ne joue en faveur d’aucun d’entre nous. La volonté manifestée doit se traduire au plus vite par des mesures concrètes : c’est la seule chose qui compte pour réussir. » …

LP pour SOFOOT.com