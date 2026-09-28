Erling Haaland fait aussi bien que Gerd Müller

Il n’en finit plus d’affoler les compteurs. (Encore) buteur ce dimanche soir face au Portugal (1-2), Erling Haaland est en grande forme depuis le début de cette nouvelle saison. L’attaquant de Manchester City a déjà inscrit trois réalisations en deux rencontres de Ligue des nations et élève donc son total de buts en sélection à 65 pions.

Toujours plus de buts que de sélections

À 26 ans, Haaland compte plus de buts que de rencontres disputées avec 57 apparitions sous le maillot de la Norvège depuis le début de sa carrière internationale. …

MB pour SOFOOT.com