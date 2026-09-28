Erling Haaland fait aussi bien que Gerd Müller
Il n’en finit plus d’affoler les compteurs. (Encore) buteur ce dimanche soir face au Portugal (1-2), Erling Haaland est en grande forme depuis le début de cette nouvelle saison. L’attaquant de Manchester City a déjà inscrit trois réalisations en deux rencontres de Ligue des nations et élève donc son total de buts en sélection à 65 pions.
Toujours plus de buts que de sélections
À 26 ans, Haaland compte plus de buts que de rencontres disputées avec 57 apparitions sous le maillot de la Norvège depuis le début de sa carrière internationale. …
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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