Une ex-internationale pas fan de la com' de la FFF autour des nouveaux maillots des équipes de France

Une ex-internationale pas fan de la com' de la FFF autour des nouveaux maillots des équipes de France

Ex-internationale française et consultante depuis plusieurs années, Jessica Houara n’a pas vraiment accroché avec une affiche de communication diffusée par la FFF dans le cadre de la compagne de promotion des nouveaux maillots des équipes de France. En particulier avec le slogan : « Libres de jouer » , qui accompagne deux illustrations aux modèles majoritairement féminines.

Je suis surprise de lire ça... C'est faux... Malheureusement en France, NON, nous ne sommes pas toutes libres de jouer 🧕🤷🏻‍♀️ https://t.co/tDPBaeJTKU…

TJ pour SOFOOT.com