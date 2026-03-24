Fin d'invincibilité pour les Lyonnes, piégées par les Louves de Wolfsburg
Surpris sur le terrain de Wolfsburg, OL Lyonnes concède sa première défaite de la saison en même temps d'être en ballotage défavorable en Ligue des champions. Les Fenottes devront retrouver leur créativité offensive au retour si elles veulent voir les demi-finales.
Wolfsburg 1-0 OL Lyonnes
But : Beerensteyn (14 e ) pour les Louves
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Par Théo Juvenet pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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