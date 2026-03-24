Fin d'invincibilité pour les Lyonnes, piégées par les Louves de Wolfsburg

Fin d'invincibilité pour les Lyonnes, piégées par les Louves de Wolfsburg

Surpris sur le terrain de Wolfsburg, OL Lyonnes concède sa première défaite de la saison en même temps d'être en ballotage défavorable en Ligue des champions. Les Fenottes devront retrouver leur créativité offensive au retour si elles veulent voir les demi-finales.

Wolfsburg 1-0 OL Lyonnes

But : Beerensteyn (14 e ) pour les Louves

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Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com