Mohamed Salah quittera Liverpool en fin de saison
Le Pharaon s’en va. C’est une page qui se tourne à Liverpool : après neuf saisons passées sur les bords de la Mersey, Mohamed Salah a annoncé dans une vidéo qu’il quittera le club en fin de saison , à un an de la fin du contrat que le lie avec les Reds . Dans une vidéo d’adieu bien connue des footballeurs qui ont marqué une époque dans un club, l’Égyptien a longuement déroulé son amour pour le LFC.
pic.twitter.com/mSP9S4pfpu…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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