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Argentine : ce joueur de Ligue 1 quitte déjà le rassemblement
information fournie par So Foot 24/03/2026 à 19:30

Argentine : ce joueur de Ligue 1 quitte déjà le rassemblement

Argentine : ce joueur de Ligue 1 quitte déjà le rassemblement

Pas de rassemblement pour Leonardo Balerdi. Pourtant aligné tout le match le week-end dernier lors de la défaite marseillaise face à Lille, le défenseur argentin ne prendra pas part aux deux matchs amicaux de l’Argentine les 28 mars et 1 er avril prochains contre la Mauritanie puis la Zambie.

#SelecciónMayor El futbolista Leonardo Balerdi queda desafectado de la nómina por lesión. En su reemplazo, el Cuerpo Técnico convoca a Lucas Martínez Quarta. pic.twitter.com/Lsna3fAdkJ…

TJ pour SOFOOT.com

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