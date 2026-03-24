Argentine : ce joueur de Ligue 1 quitte déjà le rassemblement
Pas de rassemblement pour Leonardo Balerdi. Pourtant aligné tout le match le week-end dernier lors de la défaite marseillaise face à Lille, le défenseur argentin ne prendra pas part aux deux matchs amicaux de l’Argentine les 28 mars et 1 er avril prochains contre la Mauritanie puis la Zambie.
#SelecciónMayor El futbolista Leonardo Balerdi queda desafectado de la nómina por lesión. En su reemplazo, el Cuerpo Técnico convoca a Lucas Martínez Quarta. pic.twitter.com/Lsna3fAdkJ…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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