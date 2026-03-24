Les Bleus s’essayent au foot
Ça s’imprègne de la culture nord-américaine. Avant de s’être envolés pour les États-Unis ce mardi, les Bleus ont reçu de la visite en début de semaine, et pas n’importe laquelle. Bijan Robinson , joueur star de la NFL et de la franchise des Falcons d’Atlanta était de passage à Clairefontaine où il a rencontré le sélectionneur Didier Deschamps et son staff, ainsi que Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni.
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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