Une eurodéputée écologiste appelle l’UEFA à la fermeté dans l’affaire Prestianni-Vinícius

Ce Benfica-Real n’a pas fini de faire couler de l’encre. Suite aux suspicions d’insultes racistes lancées par Gianluca Prestianni à l’encontre de Vinícius, l’UEFA a annoncé avoir lancé une enquête, ainsi que la suspension de l’ailier argentin pour le match retour. Encore trop léger, déplore l’eurodéputée écologiste Mélissa Camara dans une lettre adressée ce lundi à l’instance.

Rappelant que « les discours de haine et les politiques d’exclusion n’ont cesse de croître et de s’imposer partout dans le monde », l’élue qualifie de « bien dérisoire » la sanction prévue par l’UEFA en cas de discrimination avérée, soit dix matchs de suspension. L’élue écologiste appelle ainsi à davantage de fermeté si l’enquête venait confirmer les propos discriminatoires : « Pour tous les cas avérés de racisme, d’homophobie, de transphobie ou de toute forme de discrimination, je vous appelle à faire pleinement usage de toutes les règles à votre disposition pour prononcer des sanctions exemplaires, allant de la lourde suspension au retrait de points, en passant par la fermeture des tribunes voire la suspension ou l’exclusion de clubs de Coupes d’Europe. » …

CMF pour SOFOOT.com