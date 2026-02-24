 Aller au contenu principal
Handball: Gille remplacé par Dujshebaev à la tête des Bleus
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 18:09

Guillaume Gille

Guillaume Gille a annoncé ‌mardi quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France ​masculine de handball, une décision prise à l'issue d'un débriefing avec les dirigeants de la Fédération française consécutif à la contre-performance ​des Bleus lors de l'Euro 2026 en début d'année (7e place).

L'ancien demi-centre international, double ​champion olympique, champion du monde et ⁠champion d'Europe en tant que joueur, est remplacé à ‌la tête des Bleus par l'emblématique entraîneur espagnol Talant Dujshebaev, ancien sélectionneur de la Hongrie et de ​la Pologne.

Notant la "contre-performance" de ‌l'équipe de France qui a "manqué la dernière marche" ⁠vers les demi-finales de l'Euro en Norvège et au Danemark, le président de la Fédération française a déclaré mardi qu'un "électrochoc" ⁠était nécessaire "auprès d'une ‌équipe aujourd'hui arythmique".

"Nous cherchions un entraîneur au contact du ⁠terrain, qui a déjà managé des sélections et qui ‌connaît le chemin des grandes compétitions", a dit ⁠Philippe Bana dans un communiqué de la FFH. "Je me ⁠réjouis que Talant ‌Dujshebaev, qui figurait en première position de ce casting, nous ​rejoigne".

Guillaume Gille, qui a mené ‌les Bleus vers l'or olympique aux Jeux de Tokyo en 2021 puis le titre ​européen en 2024, a déclaré pour sa part avoir pris cette décision sur la base de "(son) ressenti", et ⁠non pas en raison de l'"échec sur le dernier Euro".

"Pour la première fois je me suis questionné: ai-je encore l'énergie que réclame ce poste ? (...) Si tu te poses ces questions-là (...) On ne peut pas tricher avec ce maillot".

(Rédigé par Jean Terzian, édité ​par Blandine Hénault)

