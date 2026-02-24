Un téléspectateur fan du Napoli insulte l'arbitre et se fait poignarder par sa femme

William Shakespeare se retourne dans sa tombe. La défaite napolitaine à Bergame (2-1) a tout d’une inspiration dramaturgique. Un homme épris, une femme blessée vengeresse, un couteau, et un quiproquo : vous ne lisez pas le synopsis d’une adaptation tarabiscotée de Roméo et Juliette , mais bien le résumé de ce drame. En effet, d’après la Gazzetta dello Sport , un supporter de Naples a été poignardé dans son salon par son épouse après la déroute des Gli Azzurri.

Un malentendu des plus ubuesques

Alors que le score était à leur avantage (1-0), le Napoli avait l’occasion de se donner de la marge sur penalty avant que celui ne soit… annulé suite à une vérification à l’aide de la VAR. Comme le rapporte RMC Sport, le tifosi de 40 ans, révolté, aurait sorti tous les noms d’oiseaux de son lexique pour insulter l’arbitre depuis son canapé. Tout ce marivaudage aurait était mal interprété par sa femme, qui pensait en être la cible .…

SW pour SOFOOT.com