 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Snoop Dogg devient animateur de tribune
information fournie par So Foot 24/02/2026 à 17:46

Snoop Dogg devient animateur de tribune

Snoop Dogg devient animateur de tribune

Snoop Dogg annonce un nouveau single ? Une recrue de choc ? Non, finalement ce n’est qu’une opération de comm’ orchestrée pour les fans de Swansea City. En amont de la 34 e journée de Championship, contre Preston ce mardi soir, le copropriétaire du club va offrir une serviette à son effigie à chaque supporter pour un tifo dantesque . Du moins à ceux qui sont installés sur leur siège 20 minutes avant le coup d’envoi.

🐾 @SnoopDogg is asking the Jack Army to join him in a pre-match towel twirl this evening 🙌 Fans are encouraged to be in their seats 20 minutes before kick-off, and to twirl the towels as Snoop walks on the pitch. pic.twitter.com/sr0z0m1J9B…

ARB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank