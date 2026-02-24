Snoop Dogg devient animateur de tribune

Snoop Dogg annonce un nouveau single ? Une recrue de choc ? Non, finalement ce n’est qu’une opération de comm’ orchestrée pour les fans de Swansea City. En amont de la 34 e journée de Championship, contre Preston ce mardi soir, le copropriétaire du club va offrir une serviette à son effigie à chaque supporter pour un tifo dantesque . Du moins à ceux qui sont installés sur leur siège 20 minutes avant le coup d’envoi.

🐾 @SnoopDogg is asking the Jack Army to join him in a pre-match towel twirl this evening 🙌 Fans are encouraged to be in their seats 20 minutes before kick-off, and to twirl the towels as Snoop walks on the pitch. pic.twitter.com/sr0z0m1J9B…

ARB pour SOFOOT.com