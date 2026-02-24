 Aller au contenu principal
L’entraîneur de Majorque se fait virer et donne une conférence de presse le lendemain
information fournie par So Foot 24/02/2026 à 18:12

Fait insolite à Majorque. Lundi soir, le RCD Majorque a annoncé le licenciement de son entraîneur, Jagoba Arrasate . Pourtant, le lendemain, celui-ci a tout de même tenu une conférence de presse .

Âgé de 47 ans, Arrasate était arrivé à Majorque à l’été 2024 et avait mené les Insulaires à une solide dixième place lors de sa première saison. Cette année, en revanche, son équipe n’a pas réussi à confirmer les performances de l’exercice précédent : elle occupe actuellement la 18 e place, synonyme de relégation, et reste sur trois défaites consécutives.

JE pour SOFOOT.com

