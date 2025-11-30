Une équipe de police épinglée pour une photo façon hooligan

Ce samedi, une enquête a été ouverte par la préfecture de police de Paris. En cause, une photo publiée par le média Blast d’ une équipe de police en train de poser fièrement avec une banderole féministe, antifasciste et antiraciste retournée. Encagoulés, les personnes concernées ont repris les codes des mouvements hooligans, à savoir une photo de groupe, visage masqué, drapeau de la France exhibé en fond et banderole affichée, comme il est coutume dans le mouvement de certains ultras (où le vol d’une banderole est la plupart du temps considéré comme un trophée).

Quand la police nationale exhibe fièrement une banderole féministe à l’envers C’est une pratique très connue des milieux hooligans : s’afficher encagoulés avec le matériel ennemi retourné. Mais cette fois, il n’est en rien question de sport : c’est la police nationale qui… pic.twitter.com/DvdihYrUFb…

TJ pour SOFOOT.com