Le Sénégal fait plier l'Égypte et retrouve la finale de la CAN
information fournie par So Foot 14/01/2026 à 20:08

Au bourt d'une rencontre d'un rare ennui, le Sénégal a décroché son billet pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une frappe puissante de Sadio Mané aura suffi pour permettre aux Lions de la Teranga d'accéder à la dernière marche, où ils affronteront le Maroc ou le Nigeria.

Sénégal 1-0 Égypte

But : Mané (78 e ) pour les Lions de la Teranga

Et à la fin, c’est le Sénégal qui gagne. On n’aurait certainement pas écrit cela entre 2006 et 2010, période pendant laquelle l’Égypte a raflé trois CAN. Mais en 2026, la tendance s’est inversée. Après la CAN 2021, puis les qualif de la Coupe du monde 2022, les Lions brisent encore les rêves des Pharaons d’une courte tête (1-0), où plutôt d’une puissante frappe signée de l’inévitable Sadio Mané dans les dix dernières minutes. Trois ans et demi après sa dernière finale, le Sénégal retrouve déjà la dernière marche du football africain, et peut tranquillement s’installer dans son canapé voir le Maroc et le Nigeria s’entretuer en attendant de savoir qui il va affronter.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
