Le nouveau sélectionneur de la Tunisie est Français
Le renouveau a commencé. Éliminé dès les huitièmes de finale de la CAN, la Tunisie change de sélectionneur. La fédération tunisienne a nommé ce mercredi Sabri Lamouchi . Libre de tout contrat après deux expériences saoudiennes (Al-Riyad et Diriyah), le technicien de 54 ans s’est engagé avec les Aigles de Carthage jusqu’en 2028. Il prendra donc les rênes de la sélection tunisienne pour le Mondial américain.
