Naples laisse encore filer des points dans la course au titre

Naples 0-0 Parme

Circulez, il n’y a rien à voir. On le sait d’avance, le match en retard de la 16 e journée de Serie A entre Naples et Parme ne restera pas dans les annales du Calcio . L’increvable Scott McTominay pensait ouvrir le score dès la 11 e minute de jeu, mais c’était sans compter sur l’intervention de la VAR et une position de hors-jeu.

Aucune des deux équipes ne sont parvenus à trouver la solution (0-0) . À l’arrivée, la très mauvaise opération est à mettre sur le compte du Napoli, qui laisse encore filer de précieux points dans la course au titre en Serie A. Avec un seul petit point pris ce mercredi soir, les Napolitains restent derrière l’AC Milan (2 e , à la différence de buts) et l’Inter (1 er , avec trois points d’avance sur Milan et Naples). Parme reste 14 e du championnat.…

TJ pour SOFOOT.com